大切な人と過ごす特別な日には、心ときめくケーキで華やかなひとときを演出しませんか？「椿屋珈琲・ダッキーダック」のアニバーサリーケーキ予約サイトでは、こどもの日と母の日にぴったりな限定ショートケーキが登場。パティシエが丁寧に仕上げたケーキは、見た目の可愛らしさと本格的な味わいが魅力。WEB予約でスムーズに受け取れるのも嬉しいポイントです♡ こ