元レースクイーンが胸元をゴソゴソ…。飛び出したのはまさかの開運アイテムだった。【映像】元レースクイーン女子、胸元ゴソゴソ→“開運アイテム”登場美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。最下位からの巻き返しを狙う阿久津真央が、ゲーム中に見せたまさかの行動で視聴者の注目を集めた。最下位の6位と苦