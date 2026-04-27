【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのカブス戦に１番指名打者で出場し、１２試合ぶりの本塁打となる６号ソロを放った。５―０の七回、先頭で打席に入った大谷。左腕ミルナーの初球、内角低めのシンカーを振り抜くと、打球は左中間フェンスを越えた。一塁ベースを回った際には、カブスの鈴木誠也が守っている右翼に向かって右手を開くポーズを取っていた。大谷はカブス先発の今永