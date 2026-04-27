◇ナ・リーグカブス0−6ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）2戦連発を狙ったカブスの鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、ドジャース戦に「4番・右翼」で先発出場。3三振を喫し、4打数無安打に終わった。試合も0−6で敗れた。前日は佐々木朗希が投じた98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を左翼席に運んだ。同学年の大谷翔平に敵地で豪快弾を見せつけ胸を張ったが、この日のバットは沈黙。逆に大谷は