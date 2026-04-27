台湾メディアの商伝媒は24日、ベトナムについて「輸出が力強く伸び、2025年に世界18位の輸出国に躍り出る」とする記事を配信した。記事によると、ベトナムの昨年の輸出額は前年比16％超増えて4730億ドル（約75兆2070億円）に迫るとともに、200億ドル（約3兆1800億円）を超える貿易黒字を達成した。ベトナムの貿易総額は09年の1000億ドルから25年の9300億ドル（約147兆8700億円）へと増え、目標の1兆ドル（約159兆円）に向かうと予