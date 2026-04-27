革新的な技術の数々に注目！日産「スカイライン」は現行モデル（13代目／V37型）の発売から約12年が経過しており、次期型の登場が待たれています。そうしたなか、日産は2026年4月14日に長期ビジョンを発表しました。「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」と銘打ったこのビジョンでは、今後投入予定の複数の新型車のひとつとして、次期スカイラインのティーザー映像が公開されました。【画像】超カッコイイ！ これが日産