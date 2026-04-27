札幌市中央区で小学生の男の子が乗用車にはねられる事故があり、男の子はろっ骨骨折の重傷です。事故があったのは、札幌市中央区南8条西25丁目の道道です。４月２６日午後0時40分ごろ、小学生の10歳の男の子が自転車で横断歩道を走行していたところ、左から右折してきた78歳の男性が運転する乗用車にはねられました。この事故で男の子は病院に搬送され、ろっ骨を骨折する重傷です。現場は信号機のある横断歩道で、警察が詳しい事故