おととい満開が確認された新ひだか町の二十間道路桜並木では、「桜まつり」が開催されています。淡いピンク色の花が開き、見ごろを迎えた桜。新ひだか町静内の二十間道路では、「桜まつり」が賑わいをみせています。全長7キロにわたって続くおよそ2000本の桜並木が有名で、多くの人が写真を撮るなど春を満喫していました。（札幌からの観光客）「初めて母が来たので、すごく感激していました。」「桜まつり」は今月30日まで開催さ