「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）大谷翔平が１２戦６０打席ぶりとなる６号ソロ放った。５−０の七回無死。左腕・ミルナーの初球、内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運んだ。この試合３安打目が本塁打となり、ＮＨＫＢＳで解説を務めた今中慎二氏は「難しいインコース低め。それを左中間ですから。大谷らしい方向にホームランが出ましたね。本人は打った瞬間に手応えがありそうでしたね」と称賛した。