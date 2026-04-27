第３１回ユニコーンステークス・Ｇ３は５月２日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われる。注目はメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）はここまで３戦２勝、２着１回。レースぶりに安定感もある。半兄にダート短距離重賞を４勝したコパノキッキングがいて、まだまだ伸びしろも大きい。重賞でも上位争いになりそうだ。ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチ