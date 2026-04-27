◆米大リーグドジャース６―０カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数３安打１本塁打の活躍でチームを連勝に導いた。大谷は、５点リードの７回先頭で迎えた４打席目は、初球を完璧に捉えた。２番手左腕ミルナーの初球８５・７マイルのシンカーを完璧に捉えると、１０９・