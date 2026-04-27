頭の位置はつねにボールの右にある【三觜喜一のキーワードレッスン】 ボールのポジションをチェック ボールの位置に関する考え方は数多くあって、その中にはつねに同じ場所に置くという考えもありますが、私は傾斜地や打ちたい球筋によって、位置はすべて変えるべきだと考えています。て|