米国とイランの交渉行き詰まりもあり、ややドル高スタート＝東京為替 朝のドル円は１５９円５０銭台での推移。先週末終値１５９．３１円に比べてややドル高円安。週末に行われる予定となっていたイランと米国の追加協議は核をめぐる溝が深く、行き詰まりとなっており、警戒感からのドル買いとなった。 USDJPY159.56