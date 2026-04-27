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【日本】 景気動向指数（確報値）（2月）14:00 予想N/A前回112.4（景気先行指数) 予想N/A前回116.3（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（5月）15:00 予想-30.0前回-28.0（Gfk消費者信頼感) ※予定は変更することがあります