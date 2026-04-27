28日1:30シュナーベルECB理事、討論会出席 2:00米2年債（690億ドル）、米5年債（700億ドル）入札 日銀金融政策決定会合（1日目、28日まで） 核拡散防止条約（NPT）再検討会議（NY、5月22日まで） イランのアラグチ外相とプーチン露大統領、会談 ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） ※予定は変更