米株価指数先物下落、米イラン2回目協議実現せず 東京時間07:13現在 ダウ平均先物JUN 26月限49292.00（-100.00-0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7181.00（-13.75-0.19%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27383.25（-51.75-0.19%）