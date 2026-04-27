気象庁はさきほど午前5時24分ごろに北海道で最大震度5強を観測した地震について、「北海道・三陸沖後発地震注意情報の注意呼びかけの対象となる地震ではなく、新たな注意情報を発表する基準にも該当しない」と発表しました。