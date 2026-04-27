■MLBドジャースーカブス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカブス戦に“1番・DH”で先発出場。7回の第4打席に6号ソロホームランを放った。13日のレンジャーズ戦以来となる12試合、60打席ぶりのアーチを描いた。直近5試合で19打数2安打、打率は.105と不調、カブスの先発は今永昇太（32）で通算成績は10打数1安打で打率は.100、本塁打はなしと相性は良くない。1回の第1打席は四球、2