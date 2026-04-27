人工呼吸器や人工心肺装置などの医療機器を扱う臨床工学技士のなり手が不足している。養成を担う専門学校や大学からなる協議会は、加盟校の約９割で受験生が減っているとの調査結果をまとめた。医療の質を保つには学生の確保が欠かせないとして、各校は教育内容の充実を図る。池見東京医療専門学校（東京）で１月下旬、臨床工学技士を目指す学生８人が心臓病治療用のカテーテル（細い管）の実習に臨んだ。医師役と臨床工学技士