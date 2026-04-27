カブス戦の7回、6号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは26日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのカブス戦に「1番・指名打者」で出場し、七回に12日以来となる6号ソロを放った。カブス先発の今永からは二塁打を含む2安打をマークした。今永は5回1/3を投げ、6安打5失点。「4番・右翼」で出場した鈴木は第4打席まで無安打。メッツの千賀はロッキーズとのダブルヘ