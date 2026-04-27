27日発売の『週刊ヤングマガジン』22/23合併号の巻末グラビアに、台湾のプロ野球チーム・楽天モンキーズの公式チアリーダー「Rakuten Girls」が登場している。【写真】個性あふれる美しさ！「Rakuten Girls」10人一覧登場したのは、唯一の日本人メンバーとして台湾で3年活動している高橋佳帆をはじめ、穎樂（インルー）、笑笑（シャオシャオ）、Kira、Mika、廉世彬（ヨム・セビン）、若潼（ロートン）、ユハン、彭彭（ポンポン