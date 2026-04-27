今回は、妻が夫との離婚を決意した理由についてのエピソードを紹介します。子どもが号泣しているのに…「私も夫もフルタイム勤務で、収入も勤務時間も同じぐらいですが、育児も家事もほぼ私の役目です。2歳の息子のお世話をお願いしても、いつも断られます。そんなある日、疲れが出たのか高熱を出した私。そこで夫に子どもの世話をお願いしたところ、『子どもの世話とかめんどくせーな……』とブツブツ呟かれ、さんざん渋った上で