テレビドラマ好きにとって期待しかないドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）が始まった。 参考：『銀河の一票』が超えたドラマで政治を描くハードル黒木華×野呂佳代コンビが都政を変える なぜなら、プロデュースは『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ・フジテレビ系）、『17才の帝国』（NHK総合）、『エルピス―希望、あるいは災い―』（カンテレ・フジテレビ系）を手掛けた佐野亜