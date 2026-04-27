開催：2026.4.27 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 6 - 3 [マーリンズ] MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとマーリンズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 2回表、8番 グレアム・ポーリー 3球目を打ってライトスタンドへのスリー