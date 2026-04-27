タマは命中しましたが反撃。北海道・後志の島牧村で４月２６日、春期管理捕獲をしていたハンターが、クマに襲われて病院に搬送されました。クマに襲われたのは、島牧村の69歳の男性ハンターです。警察によりますと、男性は２６日島牧村泊の山中で猟友会のハンターらあわせて5人でクマの春期管理捕獲をしていました。午後5時ごろ、体長2メートルほどのクマを発見し発砲したところ、命中して斜面から転がり