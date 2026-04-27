将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25・26日の両日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に勝利した。シリーズ成績を2勝0敗とし、防衛・4連覇に向けて大きな一歩を記した本局だが、白熱の終盤戦において、対局室に届いた“ある音”が対局者とファンの心を動かす一幕があった。【映像】実際の汽笛の音舞台となった「ホテル青森」は、海に