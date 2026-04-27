渡部建がWBC観戦中に撮影した自撮り写真に写り込んだ衝撃の人物を明かした。【映像】衝撃の人物が写り込んだ渡部建の自撮り『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許されて地上波に復帰できるようにあらゆる手を尽