ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、21日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、爆笑問題の太田光との思い出を語った。サカナクション・山口一郎爆笑問題は、裏番組のTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』を担当。前回の放送では、太田とカラオケに行った妻・太田光代が、サカナクションの楽曲を歌ったことを明かしていた。山口は放送について触れ、「太田さ