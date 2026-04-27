板垣李光人が主演する清水崇監督作『口に関するアンケート』の公開日が、7月3日に決定。本ポスターと、オレンジスパイニクラブが書き下ろしたインスパイアソング「口」を使用した本予告が解禁されたほか、追加キャストとして中村獅童、柄本時生の出演が発表された。【動画】オレンジスパイニクラブによるインスパイアソング「口」も！映画『口に関するアンケート』本予告原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポ