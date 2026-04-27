本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、7回に12試合ぶり6号となるソロを放った。5-0の7回先頭の第4打席。大谷がカブス2番手ミルナーの初球を強振した。左中間へ伸びた打球はフェンスを越え、瞬く間に場内は熱狂の渦と化した。カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の中継では、実況のジョン・シアンビ氏が「左中間への高い打球。