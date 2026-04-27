春休み商戦からゴールデンウィークへと続く映画興行は、例年“年間の流れ”を左右する重要な分水嶺だ。2026年も例外ではなく、アニメの定番強者から話題性抜群の新作、さらには実写の良作群までが揃い踏み。現時点の興行動向も踏まえながら、“GW覇権”の行方を占っていきたい。【写真】驚異的再現度！目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』ビジュアル＆激しいバトルシーン【アニメ】安定の王者か、新星の逆襲かまずは例年通り、GW興