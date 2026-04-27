5月4日配信開始となる京本大我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（Prime Video）より、大和田伸也、橋本涼（B＆ZAI）、森崎ウィンら、各話ゲストが発表された。【写真】京本大我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』場面写真ギャラリー本作は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（みさき・ぜん／京本）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。吸血鬼の御崎が「念写」