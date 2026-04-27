◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）第６１回フローラＳ・Ｇ２は東京競馬場で行われ、１番人気のラフターラインズ（レーン）が重賞初制覇。２着のエンネまでがオークス（５月２４日、東京）への優先出走権を獲得した。◆ダミアン・レーン騎手３回目で初勝利。重賞は２５年武蔵野Ｓ（ルクソールカフェ）以来で通算１８勝目。２２年から５年連続で重賞勝利。◆小笠倫弘調教師初