◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）が行われ、２９位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は１バーディー、３ボギーの７４と落とし、通算イーブンパーの３８位で終えた。５年ぶり４度目のメジャーで初めて決勝Ｒに進出した原。同じ１９９８年生まれ「黄金世代」