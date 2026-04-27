仕事を辞める際には引き継ぎ作業が必要になりますが、スムーズにいかない場合も……。知人のA子さんは、結婚を機に退職することになりましたが、待っていたのは祝福ではなく地獄のような引き継ぎでした。後任のB子さんは無茶な業務量に絶望、見守るはずの周囲の視線は冷やかなもの。果たして無事にA子さんは引継ぎを完了できたのでしょうか？ 引き継ぎ期間は2週間、楽だと聞いていた派遣社員の悲鳴 A子さんは大学卒業後、