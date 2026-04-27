ロックバンド「RCサクセション」（以下・ＲＣ）のボーカルでフロントマンだった忌野清志郎さんが2009年５月２日に58歳で他界してから17年になる。今秋には忌野さんのドキュメンタリー映画も公開される。命日を前に、ブレーク前夜から初代プロモーターとして支えた宗像和男氏（79）が当サイトの取材に対し、不世出のロックスターへの思いを語った。 【写真】のっりのりでオリジナルデザイン