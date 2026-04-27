歌手の伊藤咲子が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に都内で開催した「伊藤咲子 Spring Live 2026」について報告した。 【写真】黄色のドレスが映えるひまわり娘が手術乗り越え熱唱 「昨日はスプリングバースデーライブ90分を歌い切る事が出来ましたぁ！」と伝えた伊藤。1月に声帯ポリープの手術で入院し、3月17日の投稿では「2月27日から日常会話、3月3日から発声(歌唱は未だです)のお許し」が出