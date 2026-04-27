ミュージシャンのスモーキー・ロビンソン(86)が、性的暴行で訴えている元従業員らに対して起こしていた名誉毀損訴訟が却下された。ロビンソンと妻フランシスは、2025年の記者会見で原告側とその弁護士が自身を「常習的で病的なレイプ犯」と表現したとして法的措置を取っていたが、ケヴィン・Ｃ・ブラジル判事は責任を問うには証拠が不十分だと判断した。 【写真】確かに大御所ミュージシャン2ショッ