ある日、転職した知人が会社員のAさんに「有給を50日分、一気に使い切って世界1周してきた」と言った。Aさんはこの言葉が羨ましく感じると同時に、とても信じることができなかった。理由は、一般的に有給休暇の時効は2年であり、1年間の最大付与が20日であることを考えれば、上限は40日のはずだからだ。 【画像】旅行先でも仕事が頭から離れない理由 実際に、有給と欠勤を組み合わせて長期クルーズ旅行に出かけ、後に処分