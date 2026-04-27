筑波大学の小川遼也「個人的には落ちたら浪人するつもりでした」筑波大学4年生のCB小川遼也は2027年からのファジアーノ岡山入りが内定した。プロサッカー選手と医者。彼が高校時代に目指していたものはどれも達成が難しい非常に高い目標だった。文武両道の高校生活を送った小川は、最終的に筑波大学の体育専門学群を一般受験する。（取材・文＝安藤隆人／全4回の3回目）◇◇◇「筑波大の練習参加をして一気に