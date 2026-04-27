川崎の松長根悠仁「止めてくれて、ありがとうございます、って返しました」明治安田J1百年構想リーグEAST第11節の横浜F・マリノス戦。2-1の劇的な勝利に沸いた喧騒のなかで、川崎フロンターレのDF松長根悠仁は、試合後のミックスゾーンで安堵の表情を見せてこう述べた。「スコアを決めた選手たちに感謝しています」ただ言葉とは裏腹に、表情がどこか冴えない。アディショナルタイムに訪れた歓喜の余韻も感じられず、何か納得し