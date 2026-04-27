日本人も中国人もみんな韓国へ…。日本の大型連休と中国のメーデー連休が重なる今週、韓国を訪れるという両国の観光客が増加する見通しだ。朝日新聞など日本メディアは4月29日から5月10日まで最大12日間に達する大型連休が近づき、海外旅行が大きく増えそうだと報道した。大型連休は4月末から5月初めまで、4月29日の昭和の日、5月3日の憲法記念日、5月4日のみどりの日、5月5日のこどもの日など公休日が集中する日本の代表的な大型