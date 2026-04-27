AIの活用が広がるなかで、多くのリーダーが「プレイヤー時代と同じ使い方」を続けています。資料作成を速くする、文章を整える、調査をまとめる……こうした使い方は確かに便利ですが、リーダーとしての価値を高める使い方とは言えません。では、AI時代に評価されるリーダーは、どのようにAIを活用すべきなのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上