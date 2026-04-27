GWは、忙しい新年度を駆け抜けた後の少し長めの休息。このお休みに、都内から1.5時間〜2時間ほどで行ける人気スポット、箱根と熱海に行ってみませんか。もちろん日帰りでも楽しめますが、せっかくのGW、ゆったり色々なところを回ってみるのもよさそうです。箱根と熱海の温泉やグルメなど、おすすめスポットをまとめた人気記事をご紹介します。緑に癒されながら、温泉と体にやさしいグルメを楽しむ箱根旅友人や大切な人とのプチ旅行