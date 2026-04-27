シーズン最初の試合でゴールが決まっていたら、現状は違うものになっていたのだろうか。セルティックからレンヌに移籍し、フランスの地で出場機会に恵まれなかった古橋亨梧は今季、チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍して再起を図った。イプスウィッチとの開幕戦でネットを揺らし、順調な船出にできたかと思われた。だが、直前にファウルがあったとの判定で得点は認められず。厳しいジャッジとの声