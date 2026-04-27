「親友の死」と向き合うとき親友・平賀淳の死を前に、作家・小林元喜は問い続けてきた。なぜ、自分はこの本(『親友は山に消えた』）を書かずにはいられなかったのか――。前回までの記事はこちら第1回『懺悔から救済へ――嫉妬にさいなまれた作家が、親友の死に直面して知った「書くことの意味」』第2回『「高校を辞めてフリーターになる！」―反発と万能感がピークに達した「あのころの記憶」』第3回『成功する親友への嫉妬――す