「家が片づかない」「お金が貯まらない」と、片付けとお金に悩んでいる人はとても多い。お片づけ習慣化コンサルタントの西〓彩智さんは「お金の使い方や管理の仕方など、すべての思考は『家』に出るので、家が片づいていない人がお金の問題も抱えるのは、不思議なことではない。例えば、年収800万円以上でも、世帯収入が2000万円以上でも、貯まらない人は貯まらない」という――。※本稿は、西〓彩智『貯まる片づけ』（プレジデン