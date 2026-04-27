事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が26日夜、Xを更新。「ヘルプマーク」を、「ファッション」や「病（や）みアピール」目的で、安易に活用する若者がいるとの一部報道を引用し「誰でも簡単に手に入る仕組みを変えるべき」と訴えた。ヘルプマークとは赤地にいずれも白の十字マークとハートマークが施されたマークで、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、ま