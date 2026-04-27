『じぇじぇじぇ』『はて？』『ほいたらね』などの流行語を生み出し、たびたび社会現象を巻き起こしてきた“朝ドラ”ことNHKの「連続テレビ小説」シリーズ。『おしん』『澪つくし』『ひらり』『ふたりっ子』といった名作がブランドを確立し、1990年代後半にやや低迷期があったものの、2010年の『ゲゲゲの女房』をきっかけに再浮上。『あまちゃん』『ごちそうさん』『花子とアン』以降は20％近い高い視聴率をマークするドラマが続き