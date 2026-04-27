ジャンボ尾崎が遺した「アドバイス」国内女子ゴルフツアーが3月の「ダイキンオーキッドレディス」を皮切りに幕を開けた。近年の女子ゴルフは世代交代が急速に進み、有望な若手が次々台頭している。その中心にいるのが、昨季の年間女王・佐久間朱莉（23歳）と、期待の超新星・菅楓華（20歳）であることは間違いない。プロ5年目の'25年シーズンで年間4勝を挙げ、メルセデス・ランキング（年間ポイントランキング）1位に輝いた佐久間